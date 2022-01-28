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رياضة

بِالفيديو: هدف أنيق للجزائري “حمرون” في كأس الرابطة المصرية

علي بهلولي
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بِالفيديو: هدف أنيق للجزائري “حمرون” في كأس الرابطة المصرية

سجّل اللاعب الجزائري رزقي حمرون، الجمعة، هدفا أنيقا. في منافسة كأس الرابطة المصرية لِكرة القدم.

وأمضى المهاجم حمرون هدفه بعد تنفيذ مخالفة في الدقيقة الـ 19، من عمر مباراة فريقه فاركو والمضيف نادي غزل المحلّة المصريَين.

وانتهت هذه المواجهة بِخسارة فريق فاركو، بِنتيجة ثلاثة أهداف لِهدف.

ويُنظّم اتحاد الكرة المصري هذه المنافسة الثالثة، بعد البطولة والكأس، مستغلّا فترة الفراغ التي خلّفتها مشاركة منتخب الأكابر في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون.

وكان رزقي حمرون (25 سنة) قد انتقل إلى فريق فاركو المصري في الصيف الماضي، بِعقد تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2024. بعد ارتدائه زيّ نادي شبيبة القبائل.

ويُعتبر نادي فاركو فريقا فتيا، حيث تأسّس عام 2010 فقط، ويلعب في الموسم الحالي لِأوّل مرّة في حظيرة النخبة.

ويتموقع فريق فاركو خامسا في لائحة ترتيب بطولة مصر للموسم الحالي، بعد مرور ثماني جولات.

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