بِالفيديو: هدف أنيق لِهذا الدولي الجزائري في البطولة الهولندية

سجّل اللاعب الدولي الجزائري كميل نغلي سهرة الجمعة هدفا أنيقا، لِمصلحة فريقه خرافشخاب الهولندي.

وكان كميل نغلي (21 سنة) قد شارك مع المنتخب الأولمبي الجزائري في مُواجهتَي غانا أواخر مارس الماضي، لِحساب الدور الأخير من تصفيات بطولة إفريقيا لِصنف أقلّ من 23 سنة.

وفاز فريق خرافشخاب بِنتيجة (5-3) على الضّيف نادي هيرقلس، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 32 من عمر بطولة هولندا للقسم الثاني.

وأمضى متوسّط الميدان نغلي الهدف الثالث لِفريقه خرافشخاب، في الدقيقة الـ 59.

ورفع الدولي الجزائري غلّته إلى 9 أهداف بِزيّ نادي خرافشخاب، في البطولة الهولندية للقسم الثاني هذا الموسم.

وبات فريق خرافشخاب بعد هذا الانتصار، يجمع 45 نقطة في المركز الـ 9. ويشغل نادي هيرقلس الرّتبة الـ 2 بِرصيد 67 نقطة.