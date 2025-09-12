-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: هدف استعراضي لبراهيمي وتمريرة حاسمة

علي بهلولي
  • 341
  • 0
بِالفيديو: هدف استعراضي لبراهيمي وتمريرة حاسمة

صنع اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي مساء الجمعة، فوزا لِفريقه الغرافة القطري.

وتغلّب فريق الغرافة بِثُنائية نظيفة على الزائر نادي السيلية، في مباراة لِحساب الجولة الرابعة من عمر البطولة القطرية.

وسجّل متوسط الميدان براهيمي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 90+2 (الفيديو)، ووزّع تمريرة حاسمة أثمرت هدفًا أوّلَ في الدقيقة الـ 54 (الفيديو).

ورفع ياسين براهيمي غلّته إلى هدفَين ومثلهما من التمريرات الحاسمة، في البطولة القطرية.

وفي الطرف المقابل، حمل المهاجم محمد بن يطو شارة قائد فريق السيلية.

وبات فريق الغرافة يملك 9 نقاط في الصدارة رفقة ناديَي الشمال وقطر، ويتذيّل نادي السيلية اللائحة في الرتبة الـ 12 بِلا شيء. لكن فريقَي الشمال وقطر تنقصهما مباراة.

مقالات ذات صلة
هذه هي المنتخبات المتأهلة لحد الآن إلى كأس العالم 2026

هذه هي المنتخبات المتأهلة لحد الآن إلى كأس العالم 2026

دولي جزائري زميلا لِنيمار

دولي جزائري زميلا لِنيمار

أوّل انتصار للوفاق وصعود إلى المنصّة

أوّل انتصار للوفاق وصعود إلى المنصّة

هكذا سيتعامل مدرب ليون مع غزال

هكذا سيتعامل مدرب ليون مع غزال

بِالفيديو: عوار يُسجّل وبن دبكة يردّ

بِالفيديو: عوار يُسجّل وبن دبكة يردّ

تعيين حكام مباريات الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى

تعيين حكام مباريات الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد