بِالفيديو: هدف استعراضي لبراهيمي وتمريرة حاسمة

صنع اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي مساء الجمعة، فوزا لِفريقه الغرافة القطري.

وتغلّب فريق الغرافة بِثُنائية نظيفة على الزائر نادي السيلية، في مباراة لِحساب الجولة الرابعة من عمر البطولة القطرية.

وسجّل متوسط الميدان براهيمي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 90+2 (الفيديو)، ووزّع تمريرة حاسمة أثمرت هدفًا أوّلَ في الدقيقة الـ 54 (الفيديو).

ورفع ياسين براهيمي غلّته إلى هدفَين ومثلهما من التمريرات الحاسمة، في البطولة القطرية.

وفي الطرف المقابل، حمل المهاجم محمد بن يطو شارة قائد فريق السيلية.

وبات فريق الغرافة يملك 9 نقاط في الصدارة رفقة ناديَي الشمال وقطر، ويتذيّل نادي السيلية اللائحة في الرتبة الـ 12 بِلا شيء. لكن فريقَي الشمال وقطر تنقصهما مباراة.