بِالفيديو: هدف استعراضي لـ “براهيمي”

علي بهلولي
  • 127
  • 0
افتتح اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي مساء الجمعة، عدّاد التهديف في بطولة قطر للموسم الجديد.

وفاز نادي الغرافة بِنتيجة (2-1) على الزائر فريق العربي، في مباراة الجولة الثانية.

وأمضى متوسط الميدان براهيمي الهدف الثاني لِفريقه الغرافة، في الدقيقة الـ 54.

وهزّ الدولي الجزائري الشباك بِطريقة استعراضية (الفيديو).

وأمسى براهيمي يحوز في جعبته أوّل هدف، فضلا عن امتلاكه رصيد تمريرة حاسمة يعود تاريخها إلى الجولة الماضية.

وعزّز فريق الغرافة صدارته للائحة الترتيب بِمجموع 6 نقاط، بينما تجمّد رصيد نادي العربي عند نقطة واحدة في المركز التاسع.

