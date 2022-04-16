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رياضة

بِالفيديو: هدف استعراضي لـ “بن زية”

علي بهلولي
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بِالفيديو: هدف استعراضي لـ “بن زية”
بن زية في مواجهة فريق سيفاس سبور (صورة نادي هاتاي سبور)

سطع نجم اللاعب الدولي الجزائري السابق ياسين بن زية منتصف نهار السبت، في مباراة فريقه هاتاي سبور والضيف نادي سيفاس سبور.

وانتهت هذه المباراة بِنتيجة التعادل (1-1)، في إطار الجولة الـ 33 من عمر البطولة التركية.

وسجّل صانع الألعاب بن زية هدف فريقه هاتاي سبور، في الدقيقة الـ 61.

وهزّ بن زية شباك نادي سيفاس سبور بِطريقة استعراضية، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وبات ياسين بن زية يجمع رصيد هدفَين بِزيّ نادي هاتاي سبور، في البطولة التركية للموسم الحالي. فضلا عن حيازته تمريرة حاسمة.

واسْتُبدل ياسين بن زية في الدقيقة الـ 77، تاركا فريقه هاتاي سبور مُتعادلا في النتيجة.

ويملك فريق هاتاي سبور بعد هذا التعادل، 49 نقطة في المركز الـ 8. ويشغل نادي سيفاس سبور الرّتبة الـ 11 بِرصيد 42 نقطة.

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