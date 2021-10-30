بِالفيديو: هدف استعراضي لـ “بولحية”

تألّق اللاعب الدولي الجزائري فريد بولحية مساء السبت، في مباراة فريقه ماتز والضيف نادي سانت إيتيان.

وانتهت هذه المباراة بِنتيجة التعادل هدف لِمثله، في إطار الجولة الـ 11 من عمر البطولة الفرنسية.

وسجّل فريد بولحية الهدف الأوّل في هذه المباراة، بِطريقة استعراضية عند الدقيقة الـ 9. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ورفع متوسط الميدان بولحية غلّته إلى هدفَين، عِلما أنه خاض 3 مقابلات فقط أساسيا مع فريقه ماتز، في منافسة “اللّيغ 1” للموسم الحالي.

وقدّم فريد بولحية عروضا فنية راقية في مباراة ماتز ونادي سانت إيتيان، وكان أحسن لاعب فوق المستطيل الأخضر. وقد يعود إلى صفوف المنتخب الوطني الجزائري في مواجهتَي جيبوتي وبوركينا فاسو، منتصف نوفمبر المقبل، بعد أن غاب عن مقابلات شهرَي سبتمبر الماضي وأكتوبر الحالي.

وشارك حارس المرمى والدولي الجزائري ألكسندر أوكيجة أيضا أساسيا مع فريقه ماتز، وخاض كامل أطوار مواجهة نادي سانت إيتيان.

وفي الطرف المقابل، شارك اللاعب الدولي الجزائري السابق ومتوسط الميدان الهجومي رياض بودبوز أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 89، تاركا فريقه سانت إيتيان مُتعادلا في النتيجة بِهدف لِمثله.

وبات فريق ماتز بعد هذا التعادل، يجمع 7 نقاط في المركز الـ 18. ويتذيّل نادي سانت إيتيان لائحة الترتيب في المركز الـ 20، بِرصيد 6 نقاط.