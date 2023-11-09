بِالفيديو: هدف استعراضي لـ “شعيبي”

أهدى اللاعب الدولي الجزائري فارس شعيبي فريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني مساء الخميس، فوزا ثمينا.

وتغلّب فريق آينتراخت فرانكفورت بِهدف لِصفر على المُضيّف نادي هلسنكي الفنلندي، في مباراة لِحساب الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات، لِمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجّل شعيبي الهدف الوحيد في هذه المباراة، وبِطريقة استعراضية في الدقيقة الـ 31 (الفيديو).

وبات الدولي الجزائري وقدافتتح عدّاد التهديف، في منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويتحوّل الرّقم إلى 3 أهداف و6 تمريرات حاسمة هذا الموسم، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية، بِما فيها بدايته مع نادي تولوز الفرنسي. وأيضا مشاركته مع المنتخب الوطني الجزائري.

واسْتُبدل فارس شعيبي في الدقيقة الـ 78 من عمر هذه المباراة.

وعن الفوج ذاته، تعادل فريق باوك أثينا اليوناني مع ضيفه نادي أبردين الأسكتلندي بِنتيجة (2-2).

وتشكّل جدول الترتيب كالتّالي:

1- باوك أثينا 10ن

2- آينتراخت فرانكفورت 9ن

3- أبردين 2ن

4- هلسنكي 1ن

ويعني هذا الترتيب أن فريقَي أبردين وهلسنكي ودّعا السّباق، قبل جولتَين من نهاية التصفيات.

وتنصّ لوائح المنافسة بعد خوض 6 جولات، على تأهّل الرّائد للدور ثمن النّهائي، ويلعب الوصيف مقابلتَين فاصلتَين مع منافس آخر، لِافتكاك البطاقة ذاتها.