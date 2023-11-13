بِالفيديو: هدف استعراضي للمنتخب الجزائري أواسط

سجّل لاعب المنتخب الوطني الجزائري أواسط لحلو أخريب عصر الإثنين، هدفا استعراضيا.

وأمضى القائد والمهاجم أخريب هدفا بِتسديدة قوية من بعد حوالي 30 مترا، في مرمى منتخب تونس أواسط (الفيديو).

ويرتدي اللاعب لحلو أخريب (18 سنة) زيّ نادي شبيبة القبائل، فئة الأواسط.

وغطّى هذا الهدف الخرافي على خسارة أواسط “الخضر” بِنتيجة (2-4)، في مباراة لِحساب دورة شمال إفريقيا لِكرة القدم، صنف أقلّ من 20 سنة، انطلقت بِتونس بعد ظهيرة الإثنين.

وأمضى الهدف الثاني للمنتخب الوطني أواسط اللاعب ريان كولي (18 سنة)، مهاجم نادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي لِفئة أقلّ من 20 سنة (الفيديو).

وأشرف على تدريب المنتخب الوطني أواسط التقني ياسين مانع، في أوّل مباراة له، بعد أن استلم مهامه مُؤخّرا.