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رياضة

بِالفيديو: هدف استعراضي لِبلومي

علي بهلولي
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بِالفيديو: هدف استعراضي لِبلومي

أمضى اللاعب الدولي الجزائري محمد البشير بلومي مساء السبت هدفا استعراضيا، في مرمى المُضيّف ورائد ترتيب البطولة البرتغالية.

وخسر نادي فارينسي بِنتيجة (2-3) خارج القواعد أمام فريق سبورتينغ لشبونة، في مباراة لِحساب الجولة الـ 24 من عمر البطولة البرتغالية.

وسجّل المهاجم بلومي الهدف الاستعراضي لِمصلحة فريقه فارينسي في الدقيقة الـ 32 (الفيديو)، رافعا غلّته إلى 5 أهداف، فضلا عن حيازته رصيد 3 تمريرات حاسمة، في البطولة الكأس البرتغاليتَين.

واسْتُبدل بلومي في الدقيقة الـ 84، تاركا النتيجة تُشير إلى الحصيلة المذكورة أعلاه.

وبات فريق السبورتينغ في الصّدارة بِرصيد 59 نقطة، ويشغل نادي فارينسي الرّتبة الـ 11 بِمجموع 26 نقطة. مع الإشارة إلى أن الرّائد تنقصه مباراة متأخّرة.

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