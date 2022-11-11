بِالفيديو: هدف استعراضي لِمهدي عبيد

سجّل اللاعب الدولي الجزائري السابق مهدي عبيد، الجمعة، هدفا بِطريقة استعراضية لِفريقه خورفكان الإماراتي.

وفاز فريق خورفكان بِنتيجة (4-3) على الضيف نادي الظفرة، في مباراة بِرسم الجولة العاشرة من عمر البطولة الإماراتية.

وأمضى مهدي عبيد الهدف الثالث لِفريق خورفكان في الدقيقة الـ 63، وبِطريقة استعراضية بعد أن سدّد كرة من بعد حوالي 30 مترا. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ورفع متوسط الميدان مهدي عبيد غلّته إلى هدفَين بِزيّ نادي خورفكان، في بطولة الإمارات للموسم الحالي.

ويشغل فريق خورفكان بعد هذا الانتصار الرّتبة الـ 10 بِرصيد 11 نقطة، ويتموقع نادي الظفرة في المركز الـ 13 وقبل الأخير بِمجموع 4 نقاط.