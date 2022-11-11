-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: هدف استعراضي لِمهدي عبيد

علي بهلولي
  • 339
  • 0
بِالفيديو: هدف استعراضي لِمهدي عبيد
مهدي عبيد في مواجهة فريق الظفرة (صورة نادي خورفكان).

سجّل اللاعب الدولي الجزائري السابق مهدي عبيد، الجمعة، هدفا بِطريقة استعراضية لِفريقه خورفكان الإماراتي.

وفاز فريق خورفكان بِنتيجة (4-3) على الضيف نادي الظفرة، في مباراة بِرسم الجولة العاشرة من عمر البطولة الإماراتية.

وأمضى مهدي عبيد الهدف الثالث لِفريق خورفكان في الدقيقة الـ 63، وبِطريقة استعراضية بعد أن سدّد كرة من بعد حوالي 30 مترا. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ورفع متوسط الميدان مهدي عبيد غلّته إلى هدفَين بِزيّ نادي خورفكان، في بطولة الإمارات للموسم الحالي.

ويشغل فريق خورفكان بعد هذا الانتصار الرّتبة الـ 10 بِرصيد 11 نقطة، ويتموقع نادي الظفرة في المركز الـ 13 وقبل الأخير بِمجموع 4 نقاط.

مقالات ذات صلة
سبقاق: أقلام مأجورة تقود حملات ضد مونديال قطر

سبقاق: أقلام مأجورة تقود حملات ضد مونديال قطر

شركة ألعاب عملاقة تتنبأ بالمنتخب الفائز بمونديال قطر

شركة ألعاب عملاقة تتنبأ بالمنتخب الفائز بمونديال قطر

برنامج خاص لمحرز لاستعادة بريقه مع مانشستر سيتي

برنامج خاص لمحرز لاستعادة بريقه مع مانشستر سيتي

ساديو ماني قد يُضيع مونديال قطر.. ورئيس السنغال يُعلق

ساديو ماني قد يُضيع مونديال قطر.. ورئيس السنغال يُعلق

“أديداس” ستُجدّد عقدها مع الجزائر وذباب “المخزن” في وضعية مُتسلّلة

“أديداس” ستُجدّد عقدها مع الجزائر وذباب “المخزن” في وضعية مُتسلّلة

مدرب الوفاق يستقيل

مدرب الوفاق يستقيل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد