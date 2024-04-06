بِالفيديو: هدف استعراضي من بن زية

وقّع اللاعب الدولي الجزائري ياسين بن زية مساء السبت ثنائية، لِمصلحة فريقه قرّه باغ من أذربيجان.

وفاز فريق قرّه بغ بِنتيجة (4-2) على الزّائر نادي سابيل، في مباراة لِحساب الجولة الـ 29 من عمر البطولة الأذرية.

وأمضى المهاجم بن زية هدفَيه في الدقيقتَين الـ 15 والـ 40 (الثاني والثالث في هذه المباراة).

وسجّل الدولي الجزائري هدفه الأوّل بِطريقة استعراضية (الفيديو).

ورفع ياسين بن زية غلّته إلى 11 هدفا، في بطولة أذربيجان للموسم الجاري. فضلا عن حيازته رصيد 7 تمريرات حاسمة.

وبات فريق قرّه باغ يجمع 72 نقطة في الصّدارة، ويشغل نادي سابيل الرّتبة الـ 7 بِرصيد 38 نقطة.

وكان بن زية وفريقه قرّه باغ قد احتفظا في الجولة الماضية بِلقب بطولة أذربيجان.