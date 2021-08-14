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رياضة

بِالفيديو: هدف استعراضي من بوداوي

علي بهلولي
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بِالفيديو: هدف استعراضي من بوداوي

ساهم اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي مساء السبت، في فوز عريض لِفريقه نيس الفرنسي.

وتغلّب فريق نيس بِرباعية نظيفة على المضيف نادي ليل، في إطار الجولة الثانية من عمر بطولة فرنسا للموسم الجديد.

وسجّل متوسط الميدان بوداوي الهدف الثاني لِفريقه نيس في الدقيقة الـ 5، وهو أوّل توقيع للدولي الجزائري في بطولة “الليغ 1” للموسم الجديد.

وهزّ هشام بوداوي شباك فريق ليل بِطريقة استعراضية، كمكا تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وشارك اللاعب الدولي الجزائري الآخر والمدافع يوسف عطال، بِدوره أساسيا في صفوف فريق نيس.

وبات فريق نيس بعد التغلّب على نادي ليل بطل النسخة الماضية، يتصدّر لائحة الترتيب بِرصيد 4 نقاط. ويتموقع فريق ليل في الرتبة الـ 16 بِنقطة واحدة.

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