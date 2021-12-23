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رياضة

بِالفيديو: هدف استعراضي ورقم قياسي لِغزال

علي بهلولي
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بِالفيديو: هدف استعراضي ورقم قياسي لِغزال

أهدى اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال مساء الخميس، فريقه بشكتاش فوزا ثمينا بِنتيجة هدفَين لِهدف على الزائر نادي غوزتبه.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 18، من عمر بطولة تركيا للقسم الأوّل.

وسجّل المهاجم غزال الهدف الثاني وتوقيع الانتصار لِفريقه بشكتاش، والأخير في هذه المباراة عند الدقيقة الـ 60.

وأمضى غزال هدفه بِطريقة استعراضية من بعد حوالي 25 مترا، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ورفع رشيد غزال غلّته إلى هدفَين بِزيّ فريق الأبيض والأسود، في بطولة تركيا للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 3 أهداف وتمريرة حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2021-2022.

وقدّم رشيد غزال عروضا فنية راقية، وكان أحسن لاعب فوق المستطيل الأخضر.

هذا وصار غزال يتصدّر لائحة أكثر اللاعبين تسجيلا من خارج منطقة العمليات، في بطولة تركيا، ومنذ الموسم الماضي، بِرصيد 6 أهداف. استنادا إلى إحصائيات الموقع العالمي المتخصّص “أوبتا”.

وأهدر متوسط ميدان فريق غوزتبه سونر أيدوغدو ركلة جزاء في الدقيقة الـ 41، وحينها كانت النتيجة متعادلة بِهدف لِمثله.

وطرد الحكم اللاعب الفرنسي فالونتان روزيي مدافع فريق بشكتاش، في الدقيقة الـ 81، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

وبات فريق بشكتاش بعد هذا الفوز، يجمع 28 نقطة في المركز الـ 7. ويشغل نادي غوزتبه الرّتبة الـ 19 وقبل الأخيرة بِرصيد 14 نقطة.

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