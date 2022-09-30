بِالفيديو: هدف الجزائري مزيان هل هو الأسرع في تاريخ كرة القدم؟

سجّل اللاعب الدولي الجزائري عبد الرحمان مزيان سهرة الخميس هدفا، بعد سبعة ثوانٍ فقط عن انطلاق المباراة الودّية بين الفريق الوطني المحلّي ونظيره السوداني.

واحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِوهران أطوار هذه المباراة التحضيرية، التي حسمها المنتخب المحلّي الجزائري لِمصلحته بِثنائية نظيفة.

ووفقا للاحصائيات المُتاحة، فإن مهاجم نادي اتحاد العاصمة يكون قد سجّل أسرع هدف في تاريخ كرة القدم، على مستوى المنتخبات الوطنية.

ويرتبط عبد الرحمان مزيان – ابن المدية البالغ من العمر 28 سنة – مع نادي “سوسطارة” بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

ويحمل سجّل رياضة كرة القدم معطيات عن أهداف سُجّلت في أقلّ من سبعة ثوانٍ أو معادلة للتوقيت، لكن على مستوى الأندية، أبرزها (وجب التوضيح بِأنه لا توجد هيئة عالمية رسمية وموثوقة تتبنّى الإحصائيات):

– هدف اللاعب غافين ستوكز بعد ثانيتَين وجزء واحد من المئة فقط، عن انطلاق مباراة لِفئة الأشبال في اسكتلندا عام 2017. ويُصنّف الأسرع في تاريخ اللّعبة الأكثر شعبية في العالم (الهدف الأخير في الفيديو المُدرج أدناه).

وكان ستكوز يرتدي حينها زيّ نادي ماريهيل، الذي واجه فريق كليدينبنك، وانتصر عليه بِثلاثية نظيفة.

– يُعدّ البرازيلي فريد أشهر لاعب سجّل هدفا سريعا، وبعد 3 ثوانٍ و17 جزء من المئة. وذلك لِمصلحة فريقه أمريكا مينيرو الذي خسر أمام نادي فيلا نوفا بـ (1-5)، في بطولة البرازيل عام 2003. وسبق لِهذا المهاجم أن أحرز مع منتخب بلاده كأسَي أمريكا الجنوبية عام 2007، والقارات عام 2013 (رقم “6” في الفيديو المُدرج أدناه).

– رغم أنه وقّع الهدف الأسرع، وبعد مرور ثانيتَين فقط، إلّا أن هدف المهاجم السعودي نواف العابد لم يُحتسب. حيث أمضاه لِمصلحة فريقه الهلال ضد نادي الشعلة، في مباراة لِحساب المنافسة المحلّية كأس الأمير فيصل، لُعبت عام 2009. والسبب أن اتحاد الكرة السعودي ألغى المباراة، لِإشراك بعض اللاعبين تتجاوز أعمارهم 23 سنة، كما تنصّ عليه لوائح المنافسة (الهدف قبل الأخير في الفيديو المُدرج أدناه).

– يحمل المدافع فؤاد قدير الرّقم القياسي لِأسرع هدف سجّله المنتخب الوطني الجزائري أكابر، حيث أمضاه بعد 16 ثانية فقط عن انطلاق مباراة “الخضر” والزائر الغامبي بِملعب البليدة، في الـ 15 من جوان 2012، لِحساب إيّاب الدور الأول لِتصفيات كأس إفريقيا 2013 (الفيديو المُدرج أدناه). وحينها فاز رجال الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش بـ (4-1)، وتأهّلوا للدور الثاني، ذلك أنهم فازوا أيضا على المضيف الغامبي في لقاء الذهاب، لكن بـ (1-2).

ويبقى هدف الجزائري عبد الرحمان مزيان في المرمى السوداني، الأعلى قيمة والأبرز والأقوى في العالم، ذلك أنه سُجّل حديثا وفي مباراة دولية على مستوى المنتخبات.