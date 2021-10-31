بِالفيديو: هدف برازيلي فاق خيال السّينما والرّسوم المُتحرّكة!

سجّل اللاعب الدولي البرازيلي رافينيا مساء الأحد، هدفا لِمصلحة فريقه ليدز يونايتد الإنجليزي. بدا وأنّه غير مسبوق في ميادين كرة القدم. على الأقلّ المقابلات الرسمية في كبرى بطولات أوروبا.

وفاز فريق ليدز يونايتد بِنتيجة (1-2) على المضيف نورويتش سيتي، في إطار الجولة العاشرة من عمر البطولة الإنجليزية.

وأمضى المهاجم رافينيا أوّل هدف في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 56. وتميّز بِهزّه الشباك، بعد أن مرّر كرة بِالحركة الفنية “الجسر الصغير petit pont” بين أقدام 3 لاعبين من فريق نورويتش سيتي، وهم: حارس المرمى الهولندي تيم كرول، والمدافعَين الأسكتلندي غرانت هانلي، والتركي أوزان كاباك. كما تُظهره صور شريطَي الفيديو المُدرجَين أدناه.

ويعشق الجمهور الجزائري كثيرا هذه الحركة الفنية، التي “طوّرها” اللاعب الدولي البرازيلي رافينيا، لِتشمل ثلاثة مُنافسين دفعة واحدة، بعد أن كانت تقتصر على لاعب واحد فقط!

ويرتبط المهاجم رافينيا (24 سنة) مع نادي ليدز يونايتد الإنجليزي بِعقد، بدأت مدّته في خريف 2020 وتنقضي في صيف 2024.

ويجمع رافينيا رصيد 4 أهداف بِزي فريق ليدز يونايتد، في بطولة “البريمرليغ” للموسم الحالي.

وبات فريق ليدز يونايتد بعد هذا الانتصار، يحوز 10 نقاط في المركز الـ 17. ويتذيّل نادي نورويتش سيتي لائحة الترتيب في المركز الـ 20، بِرصيد نُقطتَين.