بِالفيديو: هدف بِتسديدة صاروخية من بن طالب

بن طالب يحتفل مع زملائه بِالهدف الذي سجّله (صورة نادي أونجي).

أهدى اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب عصر الأحد إلى فريقه أونجي، فوزا ثمينا ضد المضيف نادي نيس.

وتغلّب فريق أونجي بِهدف لِصفر على منافسه نادي نيس، بِرسم الجولة الثامنة من عمر البطولة الفرنسية.

وسجّل متوسط الميدان نبيل بن طالب الهدف الوحيد في هذه المباراة، لِفريقه أونجي في الدقيقة الـ 43. مُفتتحا عدّاد التهديف، بعد خوضه 5 لقاءات.

وهزّ بن طالب شباك فريق نيس بِتسديدة صاروخية من بعد حوالي 25 مترا، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وفي الطرف المقابل، شارك المهاجم الجزائري أندي ديلور أساسيا مع فريقه نيس، بينما دخل متوسط الميدان هشام بوداوي بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، مقابل الدقيقة الـ 65 للمدافع يوسف عطال، والـ 79 للمهاجم بلال براهيمي.

وطرد الحكم لاعبَين: مدافع فريق نيس جون توديبو بعد 9 ثوانٍ فقط من عمر المواجهة! بِسبب اعتداء خشن ضد السنيغالي عبد الله سيما مهاجم نادي أونجي. والمغربي سفيان بوفال لاعب الخط الأمامي لِفريق أونجي في الدقيقة الـ 62، لِجمعه بطاقتَيتن صفراوَين.

ويُعدّ طرد توديبو الأسرع في بطولة فرنسا منذ موسم 2006-2007، على الأقلّ. وفقا لِإحصائيات الموقع العالمي المُختصّ “أوبتا”.