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رياضة

بِالفيديو: هدف بِتسديدة قوية لـ “براهيمي”

علي بهلولي
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بِالفيديو: هدف بِتسديدة قوية لـ “براهيمي”
الأرشيف
بلال براهيمي

سجّل اللاعب الدولي الجزائري بلال براهيمي بعد ظهيرة السبت، الهدف الوحيد لِفريقه نيس الفرنسي.

وخسر فريق نيس الفرنسي بِنتيجة (1-2) أمام نادي جيرونا الإسباني، في مباراة تحضيرية.

وسجّل المهاجم براهيمي أوّل هدف في هذه المباراة، عند الدقيقة العاشرة.

وهزّ الدولي الجزائري شباك فريق جيرونا بِتسديدة قويّة، من بعد حوالي 25 مترا. كما تُظهره صور شريط الفيديو الأوّل المُدرج أدناه.

وأنقذ الحارس الجزائري المغترب تيدي بولهندي فريقه نيس من هدف مُحقّق، كما تُظهره صور شريط الفيديو الأخير المُدرج أدناه.

وضمّت صفوف فريق نيس عند انطلاق المباراة 5 لاعبين جزائريين، وهم: الحارس تيدي بولهندي، والمدافع يوسف عطال، ومتوسط الميدان هشام بوداوي، والمهاجمان بلال براهيمي وأندي ديلور.

وتنتظر فريق نيس مقابلتان ودّيتان أُخريان، أمام ناديَي: أطلنطا الإيطالي في الـ 16 من ديسمبر الحالي، وتوتنهام الإنجليزي بعد خمسة أيّام من ذلك. على أن يعود مُمثّل الكرة الفرنسية إلى المنافسات الرّسمية في الـ 29 من الشهر الجاري.

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