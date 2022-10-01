بِالفيديو: هدف تاريخي للحارس زغبة

تألّق الحارس الدولي الجزائري مصطفى زغبة مساء السبت، ليس في التصدّي لِهجمات المنافسين فقط، وإنّما في تسجيل الأهداف!

وأمضى الحارس زغبة هدفا لِمصلحة فريقه ضمك في مرمى نادي الطائي، عند الدقيقة الـ 78 من عمر مباراة لُعبت بِرسم الجولة الخامسة لِمنافسة البطولة السعودية.

وسدّد الحارس زغبة كرة من منطقة عمليات فريقه ضمك، فعانقت شباك البرازيلي فيكتور براغا حامي عرين نادي الطائي. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وعلى غرار مصطفى زغبة، شارك زميلاه المدافع فاروق شافعي والمهاجم العربي هلال سوداني أساسيَين في صفوف نادي ضمك. مع استبدال سوداني في الدقيقة الـ 76.

وفي الطرف المقابل، خاض الجزائري الآخر متوسط الميدان الهجومي أمير سعيود، كامل فعّاليات لقاء فريقه الطائي أمام المضيف نادي ضمك.

وانتهت هذه المباراة بِفوز فريق ضمك بِنتيجة هدفَين دون مقابل.

شباك نظيفة

وفّق حارس المرمى الدولي الجزائري مصطفى زغبة بِامتياز، في ثالث مباراة دولية له مع “محاربي الصّحراء”.

ونجح مصطفى زغبة مُجدّدا في صيانة شباكه، بعد أن حمى عرين “الخضر” في المباراة الودّية أمام غينيا كوناكري بِوهران سهرة الجمعة، التي انتهت كما هو معلوم بِهدف دون مقابل لِمصلحة الجزائر.

وقبل هذه المواجهة، خاض زغبة مقابلتَين: ودّية أمام المضيف القطري في ديسمبر 2018، وحينها فاز رجال جمال بلماضي بِهدف دون ردّ. ورسمية في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024، أمام الزائر الأوغندي شهر جوان الماضي، والتي انتهت بِانتصار النخبة الوطنية بِثنائية نظيفة.

ويملك ابن المسيلة – البالغ من العمر 31 سنة، والذي يرتدي زيّ نادي ضمك السعودي – بنية جسدية معتبرة، على غرار الطول الفارع بـ 1.90م، تُساعده على تحييد خطورة المنافسين، والارتقاء في الكرات أو الصراعات الهوائيَين، فضلا عن كون هذا الامتياز المورفولوجي يمنح الحارس شيئا من الهيبة في أعين مَن يسعى لِمباغتته، كما هو الشّأن في براعته في صدّ ركلات الترجيح.

تاريخيا ولِعشّاق البطولة الوطنية، يُذكّر مصطفى زغبة – إلى حدّ ما (ليس من ناحية ملامح الوجه) – بِحارس المرمى الدولي الجزائري السابق وأيضا نادي غالي معسكر بن بلة بن ميلود (الصورة المُدرجة أدناه)، الذي سطع نجمه أيّام الأخضر بلومي وعبد العزيز بوط والعربي شعبان ومختار بغدوس.