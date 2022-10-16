بِالفيديو: هدف حماش أسرع وأمتع من ذلك الذي سجّله بالوتيلي
عاد اللاعب الدولي الإيطالي السابق ماريو بالوتيلي إلى الواجهة، بعد غياب طويل.
وكان المهاجم بالوتيلي (32 سنة) قد تألّق مع منتخب إيطاليا في بطولة أمم أوروبا 2012، وكأس العالم 2014. فضلا عن نوادي الإنتر وميلان آسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.
وسجّل بالوتيلي هدفا بِتسديدة صاروخية، قدّرت الصحافة الإيطالية سرعته بـ 102 كلم في الساعة.
ويتعلّق الأمر بِهدف ماريو بالوتيلي لِمصلحة فريقه سيون ضد الزائر نادي لوسيرن، في مباراة لُعبت مساء السبت، بِرسم الجولة الـ 11 من عمر البطولة السويسرية.
King Balotelli 😍 pic.twitter.com/F6ktbAgVSE
— G (@Blondie_Yeah) October 15, 2022
والظاهر أن هدف الدولي الجزائري يانيس حماش لِمصلحة فريقه دنيبرو الأوكراني، لم ينل حقّه عند الإعلام الأوروبي.
وصنّف الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم هدف حماش، الأجمل في الجولة الرابعة لِدور المجموعات لِمنافسة دوري المؤتمر الأوروبي، التي لُعبت مقابلاتها الخميس الماضي.
ودون تعصّب، يظهر هدف يانيس حماش أسرع وأمتع من نظيره لِماريو بالوتيلي.
🥇 Yanis Hamache’s stunning strike wins Goal of the Week 👏@Heineken | #UECLGOTW | #UECL pic.twitter.com/mbCHrsw7rb
— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) October 14, 2022