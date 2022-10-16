-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: هدف حماش أسرع وأمتع من ذلك الذي سجّله بالوتيلي

علي بهلولي
  • 276
  • 0
بِالفيديو: هدف حماش أسرع وأمتع من ذلك الذي سجّله بالوتيلي
ح.م
ماريو بالوتيي

عاد اللاعب الدولي الإيطالي السابق ماريو بالوتيلي إلى الواجهة، بعد غياب طويل.

وكان المهاجم بالوتيلي (32 سنة) قد تألّق مع منتخب إيطاليا في بطولة أمم أوروبا 2012، وكأس العالم 2014. فضلا عن نوادي الإنتر وميلان آسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وسجّل بالوتيلي هدفا بِتسديدة صاروخية، قدّرت الصحافة الإيطالية سرعته بـ 102 كلم في الساعة.

ويتعلّق الأمر بِهدف ماريو بالوتيلي لِمصلحة فريقه سيون ضد الزائر نادي لوسيرن، في مباراة لُعبت مساء السبت، بِرسم الجولة الـ 11 من عمر البطولة السويسرية.

والظاهر أن هدف الدولي الجزائري يانيس حماش لِمصلحة فريقه دنيبرو الأوكراني، لم ينل حقّه عند الإعلام الأوروبي.

وصنّف الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم هدف حماش، الأجمل في الجولة الرابعة لِدور المجموعات لِمنافسة دوري المؤتمر الأوروبي، التي لُعبت مقابلاتها الخميس الماضي.

ودون تعصّب، يظهر هدف يانيس حماش أسرع وأمتع من نظيره لِماريو بالوتيلي.

مقالات ذات صلة
مباراة بن طالب وشعيبي بِامتياز

مباراة بن طالب وشعيبي بِامتياز

بِالفيديو: بلايلي يبدأ المشوار بِتمريرة حاسمة وحركة “الجسر الصغير”

بِالفيديو: بلايلي يبدأ المشوار بِتمريرة حاسمة وحركة “الجسر الصغير”

منتخب آخر مُرشّح لِمواجهة “الخضر” في نوفمبر

منتخب آخر مُرشّح لِمواجهة “الخضر” في نوفمبر

الجمعية الانتخابية لاتحادية كرة اليد يوم 22 أكتوبر الجاري

الجمعية الانتخابية لاتحادية كرة اليد يوم 22 أكتوبر الجاري

إقصاء شبيبة الساورة

إقصاء شبيبة الساورة

الإفريقي التونسي يهدد شبيبة القبائل بالفيفا

الإفريقي التونسي يهدد شبيبة القبائل بالفيفا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد