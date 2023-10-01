بِالفيديو: هدف خرافي لِشبيبة الساورة

سجّل فريق شبيبة الساورة هدفه الوحيد والثمين في مرمى الضّيف نجم بن عكنون، بِطريقة استعراضية.

ولُعبت هذه المباراة بِبشار مساء السبت، لِحساب الجولة الثالثة من عمر البطولة الوطنية.

وهزّ مهاجم شبيبة الساورة هشام خلف الله شباك نجم بن عكنون بِضربة مقصّية استعراضية، في الوقت بدل الضّائع (د90+4).

وجاء هدف خلف الله قبل يومَين من بلوغه سنّ الـ 32، الموعد المتزامن مع الثاني من أكتوبر.

ولعب متوسّط الميدان والبديل مُصلح خنوسي دورا بارزا في صناعة هذا الهدف، حيث كان وراء التمريرة الحاسمة (الفيديو).

وكان كلّ من خلف الله وخنوسي قد التحقا بِشبيبة الساورة في الصيف الماضي، لِمدّة واحدة تنتهي في الـ 30 من جوان 2025.

وقبل ذلك، كان هشام خلف الله يرتدي زيّ شباب بلوزداد، الذي أعاره في النّصف الأوّل من العام الحالي إلى مولودية البيّض. أمّا مصلح خنوسي، فقدم من اتحاد عنابة.