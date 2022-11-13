بِالفيديو: هدف خرافي لِعمورة بعد دقيقة من دخوله بديلا

تمكّن اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة مساء الأحد، من التسجيل بعد دقيقة واحدة فقط من دخوله إلى أرضية الميدان بديلا.

وفاز فريق لوغانو بِنتيجة (3-1) على الضيف نادي فنترثور، لِحساب الجولة الـ 16 من عمر البطولة السويسرية.

ودخل المهاجم عمورة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 88، وحينها كان فريقه لوغانو مُتقدّما في النتيجة بـ (2-1). وبعد دقيقة واحدة فقط تمكّن الدولي الجزائري من هزّ شباك نادي فنترثور.

وانطلق عمورة بِكرته من بعيد (حوالي 60 مترا)، قبل أن يهزّ شباك نادي فنترثور بِطريقة خرافية، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ورفع عمورة غلّته إلى هدفَين بِزيّ نادي لوغانو، في البطولة السويسرية للموسم الحالي. فضلا عن هدف ثالث في منافسة الكأس المحلّية.

وبات فريق لوغانو بعد هذا الانتصار، يجمع 23 نقطة في المركز الـ 4. ويشغل نادي فنترثور الرّتبة الـ 9 بِرصيد 16 نقطة.

وبعد هذه المباراة، سيُشارك عمورة مع المنتخب الوطني الجزائري في ودّيتَي مالي والسويد، مساءَي الأربعاء والسبت المُقبلَين. ثمّ يركن إلى الرّاحة لِمدّة شهرَين ونصف الشهر، وبِالضّبط حتى الـ 22 من جانفي 2023. وذلك بِسبب مشاركة سويسرا في كأس العالم بِقطر، وأيضا لِإيقاف المنافسات المحلّية، نظرا لِقساوة فصل الشتاء.

يتأهّل في منافسة الكأس

حجز اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة وفريقه لوغانو سهرة الأربعاء، مقعدا في الدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس سويسرا.

وفاز فريق لوغانو بِهدف لِصفر على نادي فينترتور، لِحساب الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس سويسرا.

وتابع المهاجم عمورة أطوار هذه المباراة من دكّة بدلاء فريقه لوغانو.

وتُجرى مقابلات ثمن نهائي كأس سويسرا في الـ 31 من جانفي والفاتح من فيفري 2023.

وكان محمد الأمين عمورة قد أحرز مع فريق لوغانو كأس سويسرا للموسم الماضي.

هدف خرافي

ترك اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة عصر الأحد، بصمته في تأهّل فريق لوغانو لِثمن نهائي كأس سويسرا.

وفاز فريق لوغانو بِرباعية نظيفة على نادي برايتنراين، لِحساب الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس سويسرا. مع الإشارة إلى أن الفريق الأخير ينتمي إلى الدرجة الثالثة.

ودخل المهاجم عمورة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 62، وحينها كان فريقه لوغانو مُتقدّما في النتيجة بِثنائية نظيفة.

وسجّل عمورة الهدف الثالث لِفريقه لوغانو، في الدقيقة الـ 87، وبِطريقة خرافية كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وبات عمورة يحوز في رصيده هدفَين بِزيّ نادي لوغانو في الموسم الجديد، وذلك بِاحتساب توقيع آخر في البطولة السويسرية.

ويلعب محمد الأمين عمورة وفريقه لوغانو مباراة ثمن نهائي كأس سويسرا، ما بين الـ 8 والـ 10 من نوفمبر المقبل.

للإشارة، فإن محمد الأمين عمورة أحرز مع فريقه لوغانو كأس سويسرا، في الموسم الماضي.