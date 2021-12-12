بِالفيديو: هدف خرافي من بولحية

فريد بولحية قبيل تنفيذ مخالفته الاستعراضية في مواجهة نادي لوريون (صورة نادي ماتز)

سطع نجم اللاعب الدولي الجزائري فريد بولحية بعد ظهيرة الأحد تسجيلا وتمريرا، مع فريقه ماتز الفرنسي.

وفاز فريق ماتز بِنتيجة (4-1) على الزائر نادي لوريون، في إطار الجولة الـ 18 من عمر البطولة الفرنسية.

وسجّل فريد بولحية الهدف الثالث لِفريقه ماتز في الدقيقة الـ 19، وصنع التوقيع الرابع بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 80.

وأمضى بولحية هدفه بِطريقة استعراضية، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ورفع صانع الألعاب بولحية غلّته إلى 3 أهداف وتمريرة حاسمة، بِزيّ فريق ماتز في البطولة الفرنسية للموسم الحالي.

وحاز فريد بولحية امتياز أحسن لاعب فوق المستطيل الأخضر، بِالنظر إلى المستوى الفني العالي الذي أبان عنه في هذه المباراة.

وعلى غير العادة، تابع حارس المرمى والدولي الجزائري ألكسندر أوكيجة مواجهة نادي لوريون، من دكّة بدلاء فريقه ماتز. عِلما أنه خاض من قبل 17 مباراة أساسيا (كل لقاءات الجولات السابقة).

وبات فريق ماتز بعد هذا الانتصار، يجمع 15 نقطة في المركز الـ 18، ويحوز نادي لوريون الرصيد ذاته في الرّتبة الـ 19 وقبل الأخيرة.

ويتفوّق فريق ماتز على نادي لوريون استنادا إلى مقياس أحسن هجوم (22/ 14)، ذلك أنهما يملكان فارق الأهداف ذاته (-16).