بِالفيديو: هدف خُرافي لِحَارس مرمى منتخب اللوزوطو

سجّل حارس مرمى منتخب اللوزوطو لِكرة القدم موريني سيكوان هدفا خُرافيا، ضدّ المُنافس الإثيوبي.

وفاز منتخب اللوزوطو بِنتيجة (1-2) على مُضيّفه الإثيوبي، في مباراة ودّية أُقيمت فعّالياتها بعد ظهيرة الخميس.

وسدّد حارس مرمى منتخب اللوزوطو موريني سيكوان كرة من بعد حوالي 70 مترا، سكنت شباك حامي عرين إثيوبيا سعيد هابتامو، في الدقيقة الـ 43. عِلما أن المباراة لُعبت بِالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفي ميدان يُقدّر طوله بِنحو 105 متر (الفيديو).

ويبلغ الحارس موريني سيكوان من العمر 26 سنة، وقد خاض 34 مباراة دولية في صفوف منتخب اللوزوطو. وعلى مستوى الأندية يرتدي زيّ نادي أوربت كوليج، في بطولة جنوب إفريقيا للقسم الثاني.