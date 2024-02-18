بِالفيديو: هدف سعيود في مرمى المغربي بونو

سجّل اللاعب الجزائري أمير سعيود مساء الأحد، هدف الشّرف لِفريقه الرّائد السعودي.

وخسر فريق الرّائد بِنتيجة (1-3) خارج القواعد أمام نادي الهلال، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 20 من عمر البطولة السعودية.

وأمضى صانع الألعاب سعيود هدفه في مرمى المغربي ياسين بونو حامي عرين نادي الهلال، في الوقت بدل الضّائع د90+6 (الفيديو).

وأمسى سعيود يملك في رصيده 5 أهداف، فضلا عن تمريرتَين حاسمتَين بِزيّ نادي الرّائد، في البطولة السعودية للموسم الحالي.

ويجمع فريق الرّائد 19 نقطة في المركز الـ 14، ويتصدّر نادي الهلال اللائحة بِرصيد 56 نقطة.