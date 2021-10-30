بِالفيديو: هدف عاشر ومباراة بونجاح بِامتياز

بونجاح يحتفل بِهدف سجّله في مرمى فريق أهلي الدوحة (صورة نادي السد)

صنع اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مساء السبت، فوزا عريضا بِنتيجة (4-1) لِفريقه السد على الضيف نادي أهلي الدوحة.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الثامنة من عمر البطولة القطرية للموسم الجديد، وكان بونجاح أفضل لاعب فوق المستطيل الأخضر.

وسجّل بونجاح الهدفَين الثاني والرابع لِفريقه السد في الدقيقتَين الـ 54 والـ 85 (من ركلة جزاء)، وصنع الهدف الأوّل بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 24، والثالث في الدقيقة الـ 79 لمّا جلب ركلة جزاء، ونجح زميله متوسط الميدان الهجومي الغاني أندري أيو في التسجيل.

ورفع بونجاح غلّته إلى 10 أهداف بِزي فريق السد، في بطولة قطر نسخة 2021-2022.

ويشترك بونجاح في صدارة الهدّافين، مع اللاعب الكيني مايكل أولنغا مهاجم نادي الدحيل.

وعمّق الرّائد فريق السد بعد هذا الانتصار، الفارق بينه وبين المُطارد نادي الدحيل إلى 3 خطوات، حيث يجمع السد 24 نقطة ويحوز الدحيل 21 نقطة. ويشغل نادي أهل الدوحة الرّتبة الـ 10 بِرصيد 5 نقاط.