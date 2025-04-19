بِالفيديو: هدف غويري لم يُحتسب.. وبن ناصر ممرّرا حاسما

فريق ديلور في القسم الثاني

سجّل اللاعب الدولي الجزائري أمين غويري هدفا في البطولة الفرنسية سهرة السبت. لكن المنظمّين لم يحتسبوه بِاسمه.

وأمضى المهاجم غويري هدفه لِمصلحة فريق مرسيليا، عند الدقيقة الـ 60 من عمر مواجهة الزائر نادي مونبلييه (الفيديو). علما أنه يحوز قبل ذلك رصيد 7 أهداف و 5 تمريرات حاسمة.

لكن رابطة الكرة الفرنسية المحترفة، دوّنته بِاسم المدافع الكاميروني ولفريد بيل ضد مرمى ناديه مونبلييه.

وفاز فريق مرسيليا بِنتيجة (5-1)، في هذه المباراة التي تندرج ضمن إطار الجولة الـ 29.

ودخل متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 65، وحينها كان فريقه متقدّما في النتيجة بِثنائية نظيفة.

وصنع بن ناصر الهدف الخامس بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الأخيرة، رافعا رصيده إلى تمريرتَين حاسمتَين.

وفي الطرف المقابل، غاب المهاجم أندي ديلور عن فريقه مونبلييه بِداعي المرض.

واستعاد أولمبيك مرسيليا المركز الثاني بِرصيد 55 نقطة، بينما بات فريق مونبلييه يجمع 15 نقطة في الرتبة الـ 18 والأخيرة، ونزل رسميا إلى القسم الثاني.

ويتخلّف نادي مونبلييه بِفارق 14 نقطة عن صاحب المركز الـ 15 فريق رامس، قبل 4 جولات عن انتهاء البطولة. علما أن النزول يشمل أندية المراتب الثلاث الأخيرة.