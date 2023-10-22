بِالفيديو: هدف في البطولة الفرنسية على طريقة بلايلي ضدّ المغرب

سجّل لاعب فرق ماتز الفرنسي الأمين كامارا مساء الأحد هدفا، يُذكّر بِما فعله الجزائري يوسف بلايلي ضد المنتخب المغربي.

وسدّد السنيغالي الأمين كامارا متوسط ميدان نادي ماتز كرة من بعد حوالي 55 مترا، فعانقت شباك الحارس السويسري فليب كوهن حامي عرين نادي موناكو (الفيديو الأوّل والثاني).

ولُعبت مباراة فريق موناكو وضيفه نادي ماتز، بِرسم الجولة التاسعة من عمر البطولة الفرنسية، وانتهت بِخسارة الزوّار بِنتيجة (1-2).

وخاض حارس المرمى والدولي الجزائري السّابق ألكسندر أوكيجة، كامل أطوار هذه المواجهة بِزيّ ناديه ماتز.

ويتصدّر فريق موناكو لائحة الترتيب بِرصيد 20 نقطة، بينما يتموقع نادي ماتز في المركز الـ 16 بِمجموع 8 نقاط.