بِالفيديو: هدف لِبن رحمة بِتسديدة صاروخية

وقّع اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مساء الأحد الهدف الوحيد لِفريقه وست هام الإنجليزي.

وخسر نادي وست هام بِنتيجة (1-2) أمام الضيف فريق كريستال بالاس، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الـ 15 من عمر البطولة الإنجليزية.

وسجّل المهاجم بن رحمة هدف فريقه وست هام في الدقيقة العشرين، وبِتسديدة صاروخية من بعد حوالي 25 مترا، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ورفع سعيد بن رحمة غلّته إلى هدفَين بِزيّ نادي “المطارق”، في منافسة “البريمرليغ” للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 3 أهداف وتمريرة حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

واستُبدل بن رحمة في الدقيقة الـ 64، وحينها كانت النتيجة مُتعادلة بِهدف لِمثله.

يفتتح العدّاد

افتتح اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة سهرة الإثنين، عدّاد التهديف في البطولة الإنجليزية للموسم الحالي.

وفاز فريق وست هام بِثنائية نظيفة على الزائر نادي بورنموث، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الـ 13 من عمر منافسة “البريمرليغ”.

وسجّل المهاجم بن رحمة الهدف الثاني لِفريقه وست هام، من ركلة جزاء في الوقت بدل الضّائع (90+2). وهو أوّل توقيع للدولي الجزائري في البطولة الإنجليزية نسخة 2022-2023. غير أن بن رحمة يملك رصيد تمريرة حاسمة في المنافسة ذاتها، وهدفَين آخرَين في دوري المؤتمر الأوروبي.

ونجح سعيد بن رحمة في تسجيل ثامن ركلة جزاء له على التوالي، منذ موسم 2016-2017. والأولى له في البطولة الإنجليزية (البريمرليغ) منذ التحاقه بِحظيرة النّخبة في موسم 2020-2021.

وعاد بن رحمة إلى “هواية” صبغ شعره بِاللّون الأصفر، والظّاهر أن تلقّى إشارات بِعدم جلبه إلى محطّة “الخضر” الودّية في منتصف نوفمبر المقبل، خاصة وأن الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي لا يُمازح عندما يتعلّق الأمر بِالانضباط. كما أن مهاجمه لم يلعب أيّ لقاء دولي منذ مواجهة كوت ديفوار في جانفي الماضي، خلال منافسة “كان” الكاميرون.

وبات فريق “المطارق” بعد هذا الانتصار، يجمع 14 نقطة في المركز الـ 10. ويشغل نادي بورنموث الرّتبة الـ 14 بِرصيد 13 نقطة.

هدف استعراضي وآخر صاروخي

تألّق اللاعبان الدوليان الجزائريان سعيد بن رحمة ويانيس حماش سهرة الخميس، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لِمنافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وفاز فريق وست هام الإنجليزي بِنتيجة (2-1) على الضيف نادي أندرلخت البلجيكي.

وسجّل المهاجم بن رحمة الهدف الأوّل لِفريقه وست هام في الدقيقة الـ 14، وهو أوّل هدف للدولي الجزائري في كلّ المنافسات الرّسمية هذا الموسم.

وأمضى بن رحمة هدفه بِطريقة استعراضية، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وفي لقاء آخر عن الفوج الثاني ذاته، خسر فريق ستيوا بوخاريست الروماني بِخماسية نظيفة أمام الزائر نادي سيلكيبورغ الدانماركي.

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- وست هام 12ن

2- سيلكيبورغ 6ن

3- أندرلخت 4ن

4- ستيوا بوخاريست 1ن

وقبل جولتَين عن إسدال الستار، تأهّل بن رحمة وفريقه “المطارق” للدور ثمن النهائي. بينما تتنافس الفرق الثلاثة الأخرى على التأشيرة الثانية.

وفي الفوج الخامس، تغلّب فريق دنيبرو الأوكراني بِنتيجة (1-2) على المضيف نادي فادوتس من ليشتنشتاين.

وسجّل المدافع حماش الهدف الأوّل لِفريقه دنيبرو الأوكراني في الدقيقة الـ 25.

وهزّ حماش شباك فريق فادوتس بِتسديدة صاروخية من بعد حوالي 25 مترا، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وبات يانيس حماش وقد سجّل أوّل هدف في دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي، وكان من قبل قد وقّع هدفا ووزّع تمريرة حاسمة في البطولة الأوكرانية.

وعن المجموعة ذاتها، انتصر نادي ليماسول القبرصي على الضيف فريق ألكمار الهولندي بِهدف دون ردّ.

وتشكّلت لائحة الترتيب على النّحو التالي:

1- ألكمار 9ن

2- دنيبرو 4ن

3- ليماسول 4ن

4- فادوتس 2ن

دعم معنوي

طالب تقني بريطاني إدارة نادي وست هام الإنجليزي بِإعادة الاعتبار للاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، والتخلّي عن فكرة بيعه في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

ويرتبط المهاجم سعيد بن رحمة (27 سنة) مع نادي وست هام الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وقال التقني الأسكتلندي فرانك ماكافيني: “بن رحمة لاعب جيّد ومُبدع، ولا أعتقد أنهم سيجدون بديلا له إذا قاموا بِتسريحه. فريق وست هام لا يملك صانع ألعاب إذا استثنينا بن رحمة”.

وسبق لِفرانك ماكافيني (62 سنة) أن ارتدى زيّ نادي وست هام في منصب مهاجم، على فترتَين: ما بين 1985-1987 و1989-1992.

وأضاف في تصريحات لِموقع “زون وست هام” الإنجليزي، نشرها الأربعاء: “أعرف أن الإدارة تُريد المال، ولكن هل تستطيع جلب لاعب آخر يسدّ ثغرة بن رحمة؟ ثم أين سيذهب بن رحمة؟ يُروّج على أنهم يُخطّطون لِبيعه إلى فريق نيوكاسل، ومستوى بن رحمة أكبر من هذا النادي”.

ونال فرانك ماكافيني جائزة أحسن لاعب في فريق وست هام، نسخة 1985-1986.

واختتم فرانك ماكافيني تصريحاته، قائلا: “أعتقد أن اللاعب الذي يستحقّ التسريح في جانفي المقبل، هو لانزيني (مهاجم أرجنتيني)”.

هذا ويتأهّب سعيد بن رحمة وفريقه “المطارق” لِمواجهة الضيف نادي أندرلخت البلجيكي، سهرة الخميس. في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لِمنافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

هدف “شرعي”

يعتقد اللاعب الدولي الإنجليزي السابق تريفور سنكليز، أن هدف سعيد بن رحمة في مرمى فريق نوتنغهام فورست شرعي.

وخسر فريق وست هام بِهدف لِصفر أمام المضيف نادي نوتنغهام فورست، مساء الأحد. في مباراة لُعبت ضمن إطار الجولة الثانية من عمر البطولة الإنجليزية للموسم الجديد.

وكتب تريفور سنكلير – الذي شارك مع منتخب إنجلترا في مونديال 2002 – عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلا إن الحكم كان عليه أن يحتسب هدف بن رحمة.

وكان الحكم قد احتسب هدف الدولي الجزائري، لكنه لجأ بعدها إلى تقنية الفيديو (فار)، وألغاه بِداعي التسلّل.

وفضلا عن الهدف المُلغى، نفّذ المهاجم بن رحمة مخالفة بِطريقة أنيقة، غير أن كرته ارتطمت بِالعارضة وأبت أن تهزّ شباك حارس مرمى فريق نوتنغهام فورست (صور شريط الفيديو المُدرج أدناه).

وأظهر بن رحمة مستوى فنيا عاليا، وكان أفضل لاعبي فريق “المطارق” فوق المستطيل الأخضر.

وقال التقني ديفيد مويس مدرب فريق وست هام بعد نهاية المباراة للصحافيين: “بن رحمة كان جيّدا في مباراة اليوم. كان ينقصه فقط التسجيل”.

وعن هدف بن رحمة الذي ألغاه الحكم، قال التقني الأسكتلندي إن اللقطة مثيرة للجدل، وأضاف أنه يترك الحكم أمام “محكمة” الضّمير.

وشهدت المباراة أيضا إهدار مدافع فريق وست هام ديكلان رايس، ركلة جزاء في الدقيقة الـ 65. وحينها كان النادي المحلّي مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

وبات فريق وست بعد خسارتَين، يتموقع في الرّتبة الـ 19 وقبل الأخيرة، بِلا رصيد من النقاط. ويشغل نادي نوتنغهام فورست المركز الـ 10 بِمجموع 3 نقاط.