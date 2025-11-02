بِالفيديو: هدف لِسطيف.. بِذكريات الزّمن الجميل لـ “باجيو”

يزحف شباب بلوزداد واتحاد العاصمة نحو ثلاثي مقدّمة البطولة الوطنية “موبيليس”، فيما تمرّد وفاق سطيف بِالعناصر.

وفاز شباب بلوزداد بـ (0-2) خارج القواعد على ترجي مستغانم، مثلما تغلّب اتحاد العاصمة (1-0) على الزائر فريق جمعية الشلف. في ثالث انتصار تواليا لِكلا الناديَين، بِاحتساب مسابقة كأس “الكاف”.

وطرد حكم الساحة لحلو بن ابراهم مهاجم اتحاد العاصمة خالد بوسليو، في الدقيقة الـ 90+8.

وبعد أربع مواجهات بلا فوز، يوجد بينها ثلاث هزائم، انتصر وفاق سطيف (0-1) على المضيّف نجم بن عكنون بِملعب “20 أوت 1955″، وبهدف استعراضي لِصانع الألعاب أكرم جحنيط، في مرمى الحارس خير الدين بوصوف، وفي الأنفاس الأخيرة (د90+6) للمباراة. لكن حكم الساحة حسام بن يحي أفسد الفرح، وطرده بِسبب الاحتفال بِنزع القميص، وأيضا لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

وكان يُمكن أن يُرافق زميلان لِجحنيط في تسديدته الخرافية تمويها، حتّى تكتمل الصورة ألقًا وتقترب من توقيع الأسطورة وصانع ألعاب جوفانتوس الإيطالي روبيرتو باجيو، في مرمى حارس باريس سان جيرمان الفرنسي بيرنار لاما، بِرسم ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي نسخة 1992-1993.

هدف جحنيط: (الفيديو)

هدف باجيو: (الفيديو).

وبقيت ثلاث مقابلات عن الجولة العاشرة تُجرى هذا الإثنين، وقبل ذلك تشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي: