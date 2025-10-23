بِالفيديو: هدف متعة للعين من حاج موسى

ساهم اللاعب الدولي الجزائري أنيس حاج موسى مساء الخميس، في فوز أوروبي ثمين لِفريقه فينورد روتردام الهولندي.

وتغلّب فريق فينورد روتردام الهولندي بِنتيجة (3-1) على الزائر نادي باناتينايكوس اليوناني، في مباراة الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لِمسابقة الدوري الأوروبي، من أصل ثماني جولات.

وسجّل المهاجم حاج موسى الهدف الثاني لِفينورد في الدقيقة الـ 56 من عمر المباراة، مفتتحا العدّاد في هذه المنافسة.

و”أهان” حاج موسى المدافع اليوناني جيورجيوس كيرياكوبولوس رياضيا، ثمّ هزّ الشباك بِلمسة أنيقة (الفيديو).

وبات أنيس حاج موسى يملك رصيد 6 أهداف وتمريرة حاسمة، في كل المنافسات الرسمية للأندية نسخة 2025-2026.

وفي الطرف المقابل، شارك المدافع الدولي الجزائري أحمد توبة أساسيا، بِزيّ نادي باناتينايكوس.