بِالفيديو: هدف من تاهرات وهني يُطرَد

برز اللاعبان الجزائريان مهدي تاهرات وسفيان هني مساء الجمعة، في مباراة فريق الغرافة وضيفه نادي الأهلي القطريَين.

وانتهت هذه المواجهة بِنتيجة التعادل (1-1)، لِحساب الجولة الـ 16 من عمر البطولة القطرية.

وسجّل المدافع مهدي تاهرات هدف فريقه الغرافة في الدقيقة الـ 30، لِيرفع غلّته إلى ثلاثة توقيعات.

وفي الطرف المُقابل، صنع متوسط الميدان الهجومي سفيان هني هدف فريقه الأهلي، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 66.

وتعرّض هني لِعقوبة الطّرد في الوقت بدل الضّائع (90+8).

وشارك لاعبان جزائريان آخران أساسيَين في هذه المباراة بِزيّ نادي الغرافة، وهما: متوسّط الميدان ياسين براهيمي وصانع الألعاب فريد بولحية.

وبات فريق الغرافة بعد هذا التعادل، يجمع 23 نقطة في المركز الـ 4. ويشغل نادي الأهلي الرّتبة الـ 6 بِرصيد 21 نقطة.