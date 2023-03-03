-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: هدف من تاهرات وهني يُطرَد

علي بهلولي
  • 69
  • 0
بِالفيديو: هدف من تاهرات وهني يُطرَد
الأرشيف
مهدي تاهرات

برز اللاعبان الجزائريان مهدي تاهرات وسفيان هني مساء الجمعة، في مباراة فريق الغرافة وضيفه نادي الأهلي القطريَين.

وانتهت هذه المواجهة بِنتيجة التعادل (1-1)، لِحساب الجولة الـ 16 من عمر البطولة القطرية.

وسجّل المدافع مهدي تاهرات هدف فريقه الغرافة في الدقيقة الـ 30، لِيرفع غلّته إلى ثلاثة توقيعات.

وفي الطرف المُقابل، صنع متوسط الميدان الهجومي سفيان هني هدف فريقه الأهلي، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 66.

وتعرّض هني لِعقوبة الطّرد في الوقت بدل الضّائع (90+8).

وشارك لاعبان جزائريان آخران أساسيَين في هذه المباراة بِزيّ نادي الغرافة، وهما: متوسّط الميدان ياسين براهيمي وصانع الألعاب فريد بولحية.

وبات فريق الغرافة بعد هذا التعادل، يجمع 23 نقطة في المركز الـ 4. ويشغل نادي الأهلي الرّتبة الـ 6 بِرصيد 21 نقطة.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: تمريرة حاسمة أنيقة لـ “سعيود”

بِالفيديو: تمريرة حاسمة أنيقة لـ “سعيود”

رئيس الأرجنتين يُعلّق على حادثة تهديد ميسي بِالقتل

رئيس الأرجنتين يُعلّق على حادثة تهديد ميسي بِالقتل

وفاة أسطورة كرة القدم الفرنسية جوست فونتين

وفاة أسطورة كرة القدم الفرنسية جوست فونتين

اتحاد العاصمة بخطى ثابتة وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل من أجل التدارك

اتحاد العاصمة بخطى ثابتة وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل من أجل التدارك

معهد دولي بِسويسرا: بوداوي أحد أكثر لاعبي خطّ الوسط اكتمالا في العالم

معهد دولي بِسويسرا: بوداوي أحد أكثر لاعبي خطّ الوسط اكتمالا في العالم

اتّهام شتي بِالتورّط في فضيحة أخلاقية

اتّهام شتي بِالتورّط في فضيحة أخلاقية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد