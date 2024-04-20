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رياضة

بِالفيديو: هدف وتمريرة حاسمة لـ “بن زية”

علي بهلولي
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بِالفيديو: هدف وتمريرة حاسمة لـ “بن زية”

يمرّ اللاعب الدولي الجزائري ياسين بن زية بِأزهى أيّامه، في المشوار الرّياضي الاحترافي.

وتعادل فريق قرّه باغ بِنتيجة (2-2) مع الضّيف نادي كابالا بعد ظهيرة السبت، في مباراة لِحساب الجولة الـ 31 من عمر بطولة أذربيجان.

ودخل المهاجم بن زية إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 65، لِيتمكّن بعد دقيقة فقط من تسجيل الهدف الأوّل لِفريقه قرّه باغ.

وصنع الدولي الجزائري الهدف الثاني، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 71 (الفيديو).

ورفع بن زية غلّته إلى 12 هدفا و9 تمريرات حاسمة في بطولة أذربيجان، نسخة 2023-2024.

ويتحوّل الرّقم إلى 16 هدفا و13 تمريرة حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وقبل 5 جولات عن إسدال السّتار، بات فريق قرّه باغ يجمع 73 نقطة في الصّدارة، ويحوز نادي كابالا 17 نقطة في المركز الـ 10 والأخير.

وكان ياسين بن زية وفريقه قّره باغ قد احتفظا بِلقب البطولة الأذرية، في جولة سابقة.

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