بِالفيديو: هدف وتمريرة حاسمة لِمحرز

ترك اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز مساء السبت، بصمة قوية تسجيلا وتمريرا حاسما.

وفاز فريق الأهلي بِنتيجة (1-4) على مُضيّفه نادي الطائي، في مباراة لِحساب الجولة الـ 21 من عمر البطولة السعودية.

وأمضى الجناح محرز الهدف الثالث لِفريقه الأهلي في الدقيقة الـ 82 (الفيديو)، ووزّع تمريرة حاسمة أثمرت هدفًا أوّلَ في الوقت بدل الضّائع 45+8 (الفيديو).

ورفع محرز غلّته إلى 9 أهداف ومثلها من التمريرات الحاسمة، في البطولة السعودية هذا الموسم.

ويتحوّل الرّقم إلى 10 أهداف و9 تمريرات حاسمة، بِاحتساب منافسة كأس السعودية نسخة 2023-2024.

وأمسى الأهلي يملك 43 نقطة في المركز الـ 3، ويشغل نادي الطائي الرّتبة الـ 16 بِرصيد 18 نقطة.