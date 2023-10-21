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رياضة

بِالفيديو: هدف وتمريرة حاسمة وفوز لـ “محرز”

علي بهلولي
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بِالفيديو: هدف وتمريرة حاسمة وفوز لـ “محرز”

لعب قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز سهرة السبت مُجدّدا، دورا بارزا في فوز لِناديه الأهلي السعودي.

وتغلّب فريق الأهلي بِنتيجة (3-1) على ضيفه نادي الوحدة، في مباراة لِحساب الجولة العاشرة من عمر البطولة السعودية.

ووزّع الجناح محرز تمريرة حاسمة بعد تنفيذه لِكرة ركنية في الدقيقة الـ 68، أثمرت بِالهدف الثاني لِفريق الأهلي (الفيديو).

وهزّ الدولي الجزائري شباك الحارس المغربي منير المحمدي حامي عرين نادي الوحدة، بِهدف ثالث في الدقيقة الـ 84 (الفيديو).

ورفع رياض محرز غلّته إلى 4 أهداف و5 تمريرات حاسمة، بِزيّ نادي الأهلي في البطولة السعودية نسخة 2023-2024.

وطرد الحكمُ متوسّطَ ميدان فريق الوحدة علاء آل حجي، في الوقت بدل الضّائع (90+1).

ويشغل نادي الأهلي بعد هذا الانتصار، الرّتبة الـ 4 بِرصيد 22 نقطة. ويتموقع نادي الوحدة في المركز الـ 9 بِمجموع 13 نقطة.

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