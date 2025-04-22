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رياضة

بِالفيديو: هدف وتمريرة وجائزة لـ “محرز”

علي بهلولي
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بِالفيديو: هدف وتمريرة وجائزة لـ “محرز”

دوّن اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز في سجّله مساء الثلاثاء، هدفا وتمريرة، كما نال جائزة شرفية.

وفاز فريق الأهلي بِنتيجة (2-3) على المضيّف نادي الوحدة، في مباراة بِرسم الجولة الـ 29 من عمر البطولة السعودية.

وسجّل الجناح محرز هدفا لِمصلحة فريقه الأهلي وبِطريقة استعراضية عند الدقيقة الـ 89 (الفيديو)، كما وزّع تمريرة في الدقيقة الـ 58 (الفيديو).

وارتفعت حصيلة محرز إلى 7 أهداف و10 تمريرات حاسمة، في البطولة السعودية نسخة 2024-2025.

ويتحوّل الرّقم في كل المنافسات الرسمية للأندية هذا الموسم، إلى 15 هدفا و18 تمريرة حاسمة.

وبات فريق الأهلي يجمع 58 نقطة في المركز الـ 4، ويشغل نادي الوحدة الرتبة الـ 15 بِمجموع 26 نقطة.

هذا ومنح المنظمون قبل انطلاق المباراة رياض محرز جائزة فخرية، متمثّلة في أجمل هدف للمرة الثالثة في البطولة السعودية (الفيديو)، فضلا عن الصورة المدرجة أدناه.

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