بِالفيديو: هدف وتمريرتان حاسمتان لـ “بونجاح”

دشّن اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مساء الجمعة، موسم التهديف والتمريرات الحاسمة نسخة 2025-2026.

وفاز فريق الشمال بِنتيجة (4-2) على ضيفه نادي الريان، في مباراة الجولة الثانية للبطولة القطرية.

وسجّل المهاجم بونجاح الهدف الثالث لِفريقه الشمال، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 90+1. كما صنع الهدفَين الأوّل والرابع بِتمريرتَين حاسمتَين في الدقيقتَين الـ 40 والـ 90+4.

ومنح المنظّمون لـ “بونجاح” جائزة أفضل لاعب في هذه المباراة (الصورة المُدرجة أدناه).

وتألّق أيضا مواطنه وزميله المهاجم محمد عمر رفيق، بِتسجيل الهدف الأول، وصُنْعِ الهدف الثاني بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 56.

ودخل المدافع الجزائري عبد الصمد بوناصر إلى أرضية الميدان بديلا بِزي فريق الشمال، في الدقيقة الـ 90+2.

وطرد الحكمُ متوسّطَ ميدان نادي الريان محمد سراج، في الدقيقة الـ 25+3.

ويتصدّر نادي الشمال لائحة الترتيب بِرصيد 6 نقاط، مع فريقَي الغرافة وقطر. بينما يملك نادي الريان 3 نقاط في المركز الخامس.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج أهداف هذه المباراة (إضغط هنا).