بِالفيديو: هدف وفوز أوروبي صغير لـ “بن رحمة”

ساهم اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة سهرة الخميس، في انتصار أوروبي لِمصلحة فريقه وست هام الإنجليزي.

وتغلّب فريق وست هام بِنتيجة (2-1) على ضيفه نادي ألكمار الهولندي، لِحساب ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجّل المهاجم بن رحمة الهدف الأوّل لِفريق “المطارق”، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 67.

ورفع الدولي الجزائري غلّته إلى 3 أهداف، في منافسة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 11 هدفا و3 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2022-2023.

وتُجرى مباراة العودة بِهولندا سهرة الخميس المقبل، حيث ما زال أمر التأهّل لم يُحسم بعد، استنادا إلى الفوز “الصغير” لِمُمثّل الكرة الانجليزية.

وضمن الإطار ذاته، فاز فريق بال السويسري بِنتيجة (1-2)، خارج القواعد أمام نادي فيورنتينا الإيطالي.