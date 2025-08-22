بِالفيديو: هذا اللاعب دخل تاريخ بطولة الموسم الجديد من “النّافذة”

دخل لاعب نادي مولودية وهران عبد الكريم معمر شاوش تاريخ بطولة القسم الوطني الأول للموسم الجديد من “النّافذة”!

وفازت مولودية وهران بِنتيجة (2-1) على الضيف نجم بن عكنون، في أوّل مباراة لِبطولة نسخة 2025-2026، لُعبت أطوارها مساء الخميس.

وسجّل المدافع شاوش هدفا ضد مرماه في الدقيقة الـ 53 (الفيديو)، وكان أوّل توقيع في هذه المباراة، وأيضا في بطولة الموسم الجديد، وكذلك أوّل هزٍّ للشباك بِالخطأ.

ويرتبط عبد الكريم معمر شاوش (28 سنة) مع نادي مولودية وهران بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2024 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2027. علما أنه لاعب جزائري مغترب أبصر النور بِالسويد.