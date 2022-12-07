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رياضة

بِالفيديو: هذا حارس شخصي أم مدير الإعلام؟!

الشروق الرياضي
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بِالفيديو: هذا حارس شخصي أم مدير الإعلام؟!
ح.م

حضر قطٌّ مؤتمرا صحفيا نشّطه نجم هجوم منتخب البرازيل فينيسيوس جونيور بِقطر، الأربعاء.

وبدا القطّ “مُسالما” وهو يُتابع وقائع المؤتمر الصحفي، قبل أن تمتدّ إليه يدا المُكلّف بِالإعلام لدى اتحاد الكرة البرازيلي، فأبعده بِنوع من “القسوة” عن المهاجم فينيسيوس جونيور.

وراح مسؤول اتحاد الكرة البرازلي يُبرّر للحضور سلوكه العنيف” تجاه الهرّ، فبدا وكأنه حارس شخصي لِنجم ريال مدريد الإسباني، وليس مديرا للإعلام!

ويستعدّ المهاجم فينيسيوس جونيور ومنتخبه الوطني البرازيلي لِمواجهة فريق كرواتيا مساء الجمعة المقبلة، بِرسم ربع نهائي كأس العالم 2022 بِقطر.

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