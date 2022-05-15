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رياضة

بِالفيديو: هذا ما خطّط له براهيمي ورونالدينيو سويّا

علي بهلولي
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بِالفيديو: هذا ما خطّط له براهيمي ورونالدينيو سويّا

حضر اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي رفقة النجم البرازيلي السابق رونالدينيو، الأحد، حفل جوائز الاتحاد الوطني الفرنسي للاعبين المحترفين.

جاء ذلك بعد استلام براهيمي ورونالدينيو دعوة، من قبل إدارة هذه “النقابة” الكروية الفرنسية.

ويُفسّر حضور براهيمي ورونالدينيو جنبا إلى جنب، بِإطلاقهما مُؤخّرا أشبه بـ “وكالة” رياضية، تحت اسم “فوتسيدر FootSider”، تكون بِمثابة همزة وصل بين براعم كرة القدم وعالم الاحتراف. وبِعبارة أخرى، تُرافق هذه المؤسسة مواهب اللّعبة، وتُذلّل لهم العقبات، من أجل الظّفر بِعقود احترافية.

ويملك كثير من الأطفال موهبة مداعبة كرة القدم، لكن السند يخونهم. وبِمعنى آخر، لا يوجد وكيل لاعبين (مناجير) يتبنّاهم رياضيا، ويوصلهم إلى الأندية التي تُناسب إبداعهم، وتُثمّن قدراتهم الفنية.

وفضلا عن لون البشرة (الأسمر)، يتقاطع براهيمي ورونالدينيو في نقطتَي: الميل إلى الاستعراض الفني (كرويا)، وإجادة اللّغتَين الفرنسية والبرتغالية.

وكان البرازيلي رونالدو (الظاهرة) قد علّق على هدف براهيمي ضد كوريا الجنوبية في مونديال 2014 (الرّابط الأخير المُدرج أدناه) بـ “هدف يُسجّل في بلاي ستيشن!”.

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