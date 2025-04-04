بِالفيديو: هذا ما قاله اتحاد الكرة السويدي عن مواجهة الجزائر

تطرّق اتحاد السويد لِكرة القدم في أحدث بيان له، عن مباراة منتخب بلاده والجزائر.

ويحتضن ملعب “ستروبيري أرينا” بِالعاصمة السويدية استكهولم هذه المقابلة الودّية، في العاشر من جوان المقبل.

ونقل اتحاد الكرة السويدي على لسان المدير الرياضي للهيئة استيفان بيتيرسون قوله: “نتطلّع إلى إنهاء معسكر المنتخب الوطني الربيعي على أرضنا أمام الجزائر، ونأمل أن يحضر جمهور غفير لِتقديم الدعم المعنوي لِمنتخبنا الوطني”.

وكان استيفان بيتيرسون قد شارك أساسيا مع السويد في مواجهة الجزائر ودّيا بِتاريخ الـ 11 من أفريل 1990. ولعب في منصب مهاجم، في مباراة انتهت بِنتيجة التعادل (1-1)، واحتضن أطوارها بِملعب “5 جويلية 1962”.

ولعب المنتخب الوطني تحت إمرة المدرب عبد الحميد كرمالي (رحمه الله)، وسجّل الهدف عبد الحكيم سرار (جلب ركلة الجزاء محمد رحيم)، نظير استيفان شفارتس للسويد (تسبّب في ركلة الجزاء مسعود آيت عبد الرحمان)، وأدار المواجهة حكم الساحة رشيد مجيبة (الفيديو).

وكما تلاحظون التاريخ، فقد جاء 26 يوما بعد إحراز “الخضر” كأس أمم إفريقيا، كما أنه في تلك الفترة لم تكن هناك في أجندة “الفيفا” ما تُسمّى حاليا بـ “محطة أو أسبوع أو نافذة الفيفا للمقابلات الدولية”.

وأضاف بيتيرسون: “سنتّخذ الخطوة التالية في جوان المقبل ونستعد لتصفيات كأس العالم 2026 الخريف المقبل. مع المجر والجزائر، سنواجه منافسَين جيّدَين ومنتخبَين أعلى تصنيفا من منافسَينا في مارس الماضي”.

وكان منتخب السويد في المحطة الدولية لِمارس الماضي، قد خاض مقابلتَين ودّيتَين: انهزم خارج القواعد (0-1) أمام اللكسمبورغ، وفاز بِميدانه (5-1) على إيرلندا الشمالية.

وسيخوض السويديون أيضا مواجهتَين تحضيريتَين: بعيدا عن الدّيار أمام المجر في السادس من جوان المقبل، وداخل القواعد أمام الجزائر بعد أربعة أيّام من ذلك.

واستنادا إلى تصنيف “الفيفا” الصادر صبيحة الخميس، نزلت السويد بِدرجة واحدة إلى المركز الـ 28 عالميا، وفقدت المجر 7 مقاعد وتقهقرت إلى الرتبة العالمية الـ 37، و تجمّدت إيرلندا الشمالية في المركز الـ 71 عالميا، وكسبت اللكسمبورغ درجة واحدة وصعدت إلى الرتبة العالمية الـ 91. وبِالمقابل، حازت الجزائر درجة واحدة وارتقت إلى المركز الـ 36 عالميا.

هذا وسيشرع اتحاد الكرة السويدي في بيع تذاكر مباراة “محاربي الصّحراء” على ثلاث مراحل: في الـ 22 والـ 28 والـ 29 من أفريل الحالي.

ويستعد منتخب السويد لِتصفيات مونديال 2026 عن منطقة أوروبا، انطلاقا من سبتمبر المقبل، حيث يلعب في فوج يضم فرق سويسرا وسلوفينيا وكوسوفو.