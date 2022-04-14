بِالفيديو: هذا ما قاله بدران عن ملف مباراة الجزائر والكاميرون

تطرّق اللاعب الدولي الجزائري عبد القادر بدران، الخميس، إلى المواجهتَين التصفويتَين الموندياليتَين للمنتخب الوطني والفريق الكاميروني.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها بدران لِقناة “الشروق نيوز”، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وقال عبد القادر بدران إنّه تأثّر سلبا من الناحية النفسية، بعد الخسارة أمام الكاميرون في لقاء العودة، إلى درجة الصّدمة.

وأضاف مدافع “الخضر” أنه على – غرار الجمهور الجزائري – ما زال ينتظر نتائج معالجة “الفيفا”، لِملف مباراة العودة بين “محاربي الصّحراء” و”الأسود الجموحة”.

وتابع ابن البليدة يقول إنه يأمل أن تحسم “الفيفا” أمر هذه المواجهة لِمصلحة “الخضر”، وفي حال العكس، سيلتزم بِتقديم الاعتذار إلى الشعب الجزائري. مُشدّدا على أن كلّ لاعبي المنتخب الوطني بذلوا أقصى المجهودات لِبلوغ نهائيات كأس العالم 2022 بِقطر.

للإشارة، فإن عبد القادر بدران عاد إلى الجزائر رفقة زملائه في نادي الترجي التونسي، تأهّبا لِمواجهة المضيف وفاق سطيف سهرة هذا الجمعة. بِرسم ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.