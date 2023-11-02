بِالفيديو: هذا هو اسم ملعب الدويرة

رسّمت السّلطات العليا للبلاد اسم الملعب الجديد بِبلدية الدويرة بِالعاصمة، ذي المواصفات العالمية.

وتتّسع هذه المنشأة الرّياضية المُغطّاة وذات البساط الطبيعي، لِنحو 40 ألف مُتفرّج.

واخْتير لِهذا الملعب اسم الشهيد “علي عمّار”، المعروف بِاللّقب الثّوري “علي لبوانت”. استنادا إلى آخر عدد من الجريدة الرّسمية.

فضلا عن ذلك، سيكون هذا الملعب الفخم والعصري وبقية مرافقة ومنشآته تحت تصرّف نادي مولودية الجزائر، بِسبب تاريخ “العميد” ودوره البارز والفعّال في الحركة الرّياضية الوطنية، وفقا للمصدر. الذي أضاف أن مسؤولي الفريق مُطالبون بِالتنسيق مع اتحاد الكرة الجزائري، إذا رغبت “الفاف” في استغلاله خلال تنظيم المنافسات الدولية.

وطالبت السّلطات الرّياضية إدارة نادي مولودية الجزائر بِحسن استغلال هذه المنشأة الكبيرة، والسّهر على صيانتها.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج الوضعية الحالية لِملعب الدويرة (إضغط هنا).