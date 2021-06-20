بِالفيديو: هذا هو المنافس الثاني لـ “الخضر” في البطولة العربية

تعرّف المنتخب الوطني الجزائري على مُنافسه الثاني، في البطولة العربية المُقرّر تنظيمها بِقطر ما بين نوفمبر وديسمبر المُقبلَين.

وتُشارك الكرة الجزائرية في هذه البطولة الإقليمية بِمنتخب المحليين، تحت قيادة التقني مجيد بوقرة. مُطعّما بِلاعبين ينشطون في منطقة الخليج.

وبات منتخب السودان ثاني مُنافس لـ “الخضر”، بعد فوزه في الدور التمهيدي على ليبيا بِهدف لِصفر.

ولُعبت هذه المباراة بِالعاصمة القطرية الدوحة، مساء السبت.

ومعلوم أن المنافس الأوّل للمنتخب الوطني في البطولة العربية هو الفريق المصري، بينما تُكشف هُوّية المُنافس الرّابع والأخير هذا الأربعاء، بعد تنظيم مباراة جيبوتي ولبنان.

وكان المُنظّمون في تاريخ سابق، قد أعفوا منتخبَي الجزائر ومصر من خوض الدور التمهيدي.

وتُجرى البطولة العربية بِصيغة أربع مجموعات، تضمّ كلّ واحدة منها أربعة منتخبات مناصفة. وبعد ثلاث جولات، يتأهّل الرّائد والوصيف إلى الدور ربع النهائي.