-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه جديد حول حالة الطقس: أمطار رعدية عبر 16 ولاية
رياضة

بِالفيديو: هذا هو المنافس الثاني لـ “الخضر” في البطولة العربية

علي بهلولي
  • 241
  • 0
بِالفيديو: هذا هو المنافس الثاني لـ “الخضر” في البطولة العربية

تعرّف المنتخب الوطني الجزائري على مُنافسه الثاني، في البطولة العربية المُقرّر تنظيمها بِقطر ما بين نوفمبر وديسمبر المُقبلَين.

وتُشارك الكرة الجزائرية في هذه البطولة الإقليمية بِمنتخب المحليين، تحت قيادة التقني مجيد بوقرة. مُطعّما بِلاعبين ينشطون في منطقة الخليج.

وبات منتخب السودان ثاني مُنافس لـ “الخضر”، بعد فوزه في الدور التمهيدي على ليبيا بِهدف لِصفر.

ولُعبت هذه المباراة بِالعاصمة القطرية الدوحة، مساء السبت.

ومعلوم أن المنافس الأوّل للمنتخب الوطني في البطولة العربية هو الفريق المصري، بينما تُكشف هُوّية المُنافس الرّابع والأخير هذا الأربعاء، بعد تنظيم مباراة جيبوتي ولبنان.

وكان المُنظّمون في تاريخ سابق، قد أعفوا منتخبَي الجزائر ومصر من خوض الدور التمهيدي.

وتُجرى البطولة العربية بِصيغة أربع مجموعات، تضمّ كلّ واحدة منها أربعة منتخبات مناصفة. وبعد ثلاث جولات، يتأهّل الرّائد والوصيف إلى الدور ربع النهائي.

مقالات ذات صلة
المحليون.. على خطى أشبال بلماضي

المحليون.. على خطى أشبال بلماضي

ليلة تدشين ملعب وهران وتفجير مواهب عمورة

ليلة تدشين ملعب وهران وتفجير مواهب عمورة

7 لاعبين من وفاق سطيف يجتازون شهادة البكالوريا

7 لاعبين من وفاق سطيف يجتازون شهادة البكالوريا

“الكاف” توافق على حضور 10 آلاف متفرج بـ 5 جويلية

“الكاف” توافق على حضور 10 آلاف متفرج بـ 5 جويلية

“الكناري” يضع قدما في النهائي الإفريقي

“الكناري” يضع قدما في النهائي الإفريقي

عرضان من إسبانيا وألمانيا لضم سفيان فيغولي

عرضان من إسبانيا وألمانيا لضم سفيان فيغولي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد