بِالفيديو: هذا هو الوافد الجديد إلى المنتخب الجزائري ريان آيت نوري

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية التي نشّطها صبيحة الأحد، أن الجزائري المغترب ريان أيت نوري، غيّر جنسيته الرياضية، وسيكون حاضرا في التربص المقبل، خلال شهر مارس.

ويعد ريان آيت نوري من الأسماء الشابة، التي كانت في الفترة الأخيرة مرشحة لتدعيم صفوف “الخضر”، بالنظر إلى الإمكانات التي يمتلكها، وهو الذي لا يتجاوز الـ21 ربيعا.

وينشط آيت نوري في منصب ظهير أيسر في نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2026.

ولعب آيت نوري خلال مسيرته الإحترافية لنادي أونجي الفرنسي، قبل أن يُعار في 2020 إلى نادي ولفرهامبتون، ثمّ بِصفة نهائية في العام الموالي.

ومثّل آيت نوري ألوان المنتخبات الصغرى لِفرنسا، وهو ما أجبر اتحاد الكرة الجزائري على جلب الرخصة الدولية لِهذا المدافع من “الفيفا”.

وفي الموسم الحالي، شارك آيت نوري في 12 مباراة، بينها 9 لقاءات أساسيا، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية.