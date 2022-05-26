-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: هذه هي الوضعية الصحية لـ “بدران” بعد الإصابة الخطيرة

علي بهلولي
  • 296
  • 0
بِالفيديو: هذه هي الوضعية الصحية لـ “بدران” بعد الإصابة الخطيرة

اضطرّ اللاعب الدولي الجزائري عبد القادر بدران مساء الخميس، إلى ترك مكانه بِداعي الإصابة. بعد 34 دقيقة فقط من انطلاق مباراة فريقه الترجي الرياضي والمضيف نادي الاتحاد المنستيري التونسيَين.

ولُعبت هذه المباراة في إطار منافسة البطولة التونسية، وانتهت بِخسارة الترجي بِنتيجة (2-3). مع الإشارة إلى أن بدران ترك فريقه متقدّما في النتيجة بـ (0-1).

جاء ذلك بعد اصدام المدافع بدران بِحارس مرمى الاتحاد المنستيري، حيث سقط الدولي الجزائري أرضا، مُتأثرا بِإصابة على مستوى الرّأس. ثم نُقل بدران خارج أرضية الميدان للإسعاف، قبل تعويضه بِزميله في الترجي خليل الشمام.

ونشرت إدارة نادي الترجي التونسي بعد ذلك بيانا مقتضبا، أكّدت فيه أن إصابة بدران لا تبعث عن القلق.

ويعني هذا البيان الطبي أن عبد القادر بدران يُمكنه المشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري، في مقابلتَي أوغندا وتنزانيا، بِتاريخَي الـ 4 والـ 8 من جوان المقبل، لِحساب الجولتَين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان عبد القادر بدران قد شارك أساسيا في مواجهتَي “الخضر” أمام الكاميرون، أواخر مارس الماضي.

مقالات ذات صلة
ما قصّة الرّياضيين هذه الأيّام مع السّيجارة الكوبية الفاخرة؟

ما قصّة الرّياضيين هذه الأيّام مع السّيجارة الكوبية الفاخرة؟

الدوري الإنجليزي يؤكد بأنه الأكثر نزاهة وأناقة وإثارة

الدوري الإنجليزي يؤكد بأنه الأكثر نزاهة وأناقة وإثارة

“لباس فاضح”.. صور لحكيمي وزوجته تشعل وسائل التواصل بالمغرب

“لباس فاضح”.. صور لحكيمي وزوجته تشعل وسائل التواصل بالمغرب

حماش يُشعل الميركاتو الصيفي ووجهته فرنسية أو تركية

حماش يُشعل الميركاتو الصيفي ووجهته فرنسية أو تركية

عمارة: “رد الفيفا كان مبهما.. طالبنا بتوضيحات ولم نتلق شيئا لحد الآن”

عمارة: “رد الفيفا كان مبهما.. طالبنا بتوضيحات ولم نتلق شيئا لحد الآن”

زيدان يُدشّن مركزا رياضيا بِحضور 3 لاعبين جزائريين

زيدان يُدشّن مركزا رياضيا بِحضور 3 لاعبين جزائريين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد