بِالفيديو: هذه هي حافلة وفندق وملعب “محاربي الصحراء” في الكاميرون

استوردت اللجنة المنظمة لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 لِكرة القدم بِالكاميرون، حافلات من الخارج.

وستُخصّص هذه الحافلات للمنتخبات الـ 24 المشاركة في البطولة الكروية القارية، التي تنطلق في الـ 9 من جانفي وتُختتم في الـ 6 من فيفري المُقبلَين.

واستلمت اللجنة المنظمة لـ “كان” 2022 الحافلات بِميناء مدينة دوالا، بِالجنوب الغربي للكاميرون، كما تُظهره صور الفيديو المُدرج أدناه، حيث تبرز مركبة “محاربي الصحراء” في بداية الشريط.

ويلعب المنتخب الوطني الجزائري المقابلات الثلاث بِرسم دور المجموعات بِمدينة دوالا، أمام فرق سيراليون وغينيا الإستوائية وكوت ديفوار.

وبِشأن مقرّ إقامة أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي، فقد استقرّت “الفاف” في تاريخ سابق على فندق “أونومو” بِمدينة دوالا، المُدشّن حديثا وبِالضبط عام 2019.

وبِخصوص المقابلات الثلاث لِدور المجموعات، فإن زملاء القائد والجناح رياض محرز سيلعبون في ميدان “جابوما”، الذي افتتح عام 2019.

ويكسو العشب الطبيعي أرضية ملعب “جابوما”، الذي يتّسع لِنحو 50 ألف متفرّج، وهو أحد أفضل المنشآت الكروية لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2022. كما تدلّ عليه صور مباراة الكاميرون والضيف الإيفواري بِهذا الميدان في نوفمبر الماضي، لِحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لِتصفيات مونديال 2022.