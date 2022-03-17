بِالفيديو: هذه هي وضعية ملعب “جابوما” قبل أسبوع من المباراة المونديالية
تفقّد وزير الرياضة والتربية البدنية الكاميروني نارسيس موال كومبي، الخميس، ملعب “جابوما” بِمدينة دوالا.
ومعلوم أن هذه المنشأة الرياضية ستحتضن مباراة الكاميرون والجزائر مساء الـ 25 من مارس الحالي، بِرسم ذهاب الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.
وجاءت زيارة هذا المسؤول الحكومي الكاميروني إلى ملعب “جابوما”، خصّيصا من أجل معرفة مدى جاهزيتها، لِاحتضان المباراة المرتقبة بين “الأسود الجموحة” و”محاربي الصّحراء”. كما ذكرته تقارير صحفية محلّية.
Sinon le stade 🏟 Japoma affiche fière allure en attendant le match du 25 mars opposant les #LionsIndomptables au #Fennec d’Algerie comptant pour les éliminatoires de la #CoupeduMonde.
Bon! Fin de l journée de travail.
Heureusement que j’ai enlevé les talons que j’avais porté. pic.twitter.com/JUlhmrkdcY
— Armelle Sitchoma (@Asitchoma) March 17, 2022