بِالفيديو: هزيمة أخرى لِمُنافس الجزائر

انهزم منتخب النيجر مساء الأربعاء، بِنتيجة هدف لِصفر أمام منافسه فريق الكونغو برازافيل.

ولُعبت هذه المباراة الودّية بِمدينة أنطاليا التركية، ضمن إطار استعدادات المنتخبَين للدور قبل الأخير من تصفيات كأس العالم 2022، الذي تنطلق مقابلاته عند نهاية أوت المقبل.

ومعلوم أن النيجر تُنافس الجزائر في تصفيات المونديال، ضمن فوج يضمّ أيضا منتخبَي بوركينا فاسو وجيبوتي.

وسجّل هدف منتخب الكونغو برازافيل في مرمى النيجر، المهاجم غي مبانزا في الدقيقة الـ 32. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه (النيجر بِاللّباس الأبيض، مقابل الأخضر للكونغو).

وكان منتخب النيجر قد انهزم أيضا في مباراة ودّية أولى لُعبت بِتركيا مساء السبت الماضي، وذلك أمام غامبيا بِثنائية نظيفة.

ويُدرب منتخب النيجر التقني الفرنسي جون ميشال كافالي، الذي سبق له الإشراف على العارضة الفنية لـ “الخضر” ما بين 2006 و2007، وأيضا ناديَي مولودية وهران واتحاد العاصمة فيما بعد.