بِالفيديو: هزيمة ثالثة لِمُنافس “الخضر”

انهزم منتخب النيجر بِنتيجة (1-2) مساء الجمعة، في مباراة تحضيرية أمام فريق غينيا كوناكري.

ولُعبت هذه المباراة الودّية بِمدينة أنطاليا التركية، عِلما أن النيجر تُنافس المنتخب الوطني الجزائري في الدور قبل الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022، الذي تنطلق مقابلاته عند نهاية أوت المقبل. ضمن فوج يضمّ أيضا بوركينا فاسو وجيبوتي.

وبادرت النيجر إلى التسجيل في الدقيقة الـ 29، بِواسطة متوسط الميدان أديبايور زكري أدجي. وأمضى ثنائية غينيا كوناكري كلّ من: لاعب الوسط أغيبو كامارا في الدقيقة الـ 56، وزميله بِالخط ذاته إبراهيما كونتي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 72. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وقبل هذه الخسارة، كان منتخب النيجر قد انهزم مرّتَين في مقابلتَين تحضيريتَين بِتركيا: أمام غامبيا (0-2) والكونغو برازافيل (0-1)، مساءَي السبت والأربعاء الماضيَين.